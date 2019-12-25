Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу. Мевлют Чавушоглу заявил, что стороны продолжают сотрудничество по выработке итогового соглашения. Об этом спикер рассказал "Известиям".
Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам
прокомментировал дипломат
Он напомнил, что в понедельник состоится встреча делегаций в Москве. После этого можно будет говорить об окончательном ответе. Не исключено, что России и Турции понадобится еще одна встреча. Представители из Москвы надеются на углубленный и предметный разговор с иностранными коллегами. Глава ведомства Турции отметил, что сирийская проблема не должна сказываться на взаимоотношениях стран.
Ранее Piter.tv писал о том, что Турция в России готова обсудить ситуацию в Идлибе.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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