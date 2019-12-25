Молодожены в Ленобласти выбрали 34 площадки для регистрации брака

В Ленинградской области зарегистрировали 507 браков на выездных площадках.

В Ленинградской области с начала 2026 года провели 507 выездных регистраций брака. Для проведения церемоний в регионе доступны 34 площадки. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Ольга Куликова на аппаратном совещании 26 октября.

Среди популярных мест для свадеб — Домик на пристани в Шлиссельбурге, парк Монрепо в Выборге, зал "Ризалит" в Гатчине и усадьба Марьино в Тосненском районе. Среди музейных площадок пары чаще всего выбирают музей-усадьбу "Приютино" и Государственный дом-музей Н. А. Римского-Корсакова.

Власти региона намерены развивать программу выездных регистраций. По словам Куликовой, список площадок будут обновлять с учётом спроса, а для наиболее востребованных мест планируют увеличивать количество доступных дат и временных интервалов. Также предполагается создать онлайн-сервис, с помощью которого молодожёны смогут выбирать место и время церемонии.

Кроме того, в Ленобласти намерены открывать новые площадки и расширять перечень мест, доступных для регистрации брака в течение всего года.

После церемонии молодожёны получают памятные подарки от региона. В их числе — сертификат на двухдневное путешествие по Ленинградской области, настольная игра "Ленинградская семья" и сертификат на медицинское обследование репродуктивного здоровья.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)