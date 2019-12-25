Молодые соискатели в Ленобласти хотят получать на старте 65 тысяч рублей

Зарплатные ожидания молодых специалистов в Ленобласти выросли на 74%.

Зарплатные ожидания молодых соискателей в Ленинградской области за последние 4 года выросли на 74%. Если раньше выпускники были готовы работать за 37 тыс. рублей в месяц, то теперь указывают в резюме желаемый доход на уровне 65 тыс. рублей. Такие данные приводит рекрутинговая платформа HeadHunter, передает BFM.

При этом молодые специалисты не спешат устраиваться на промышленные предприятия. По оценке сервиса, на производственные вакансии приходится около 5% резюме соискателей младше 25 лет. Рабочие профессии уступают по привлекательности сферам услуг, розничной торговли и доставки.

Одной из причин остаются условия труда и требования работодателей. Начинающие специалисты нередко рассчитывают на быстрый заработок, не предполагающий длительного обучения и сложного графика. При этом предприятия готовы предлагать сопоставимые зарплаты, но ожидают от сотрудников дисциплины и соответствующих профессиональных навыков.

Директор по Северо-Западному региону HeadHunter Юлия Сахарова отметила, что компаниям сложно вкладывать ресурсы в сотрудников, которым требуется продолжительное обучение после трудоустройства. Работодатели заинтересованы в кандидатах, которые уже обладают необходимыми компетенциями и могут сразу выполнять конкретные задачи.

По словам Сахаровой, молодым специалистам часто не хватает практических навыков, соответствующих запросам бизнеса. При этом по мере повышения квалификации растут и зарплатные ожидания работников, а также предложения со стороны работодателей.

Кадровый дефицит затрагивает не только промышленность, но и другие сферы — от энергетики до гостиничного бизнеса. Выпускники колледжей и вузов нередко приходят на предприятия преимущественно с теоретическими знаниями, которые не всегда соответствуют современным производственным процессам.

В результате работодателям приходится организовывать собственное обучение, создавать учебные площадки и закреплять за новичками опытных наставников. Это требует дополнительных финансовых и организационных затрат.

Проблему нехватки квалифицированных специалистов также признают региональные власти. В Ленинградской области ищут способы сблизить подготовку молодых кадров с реальными потребностями предприятий, однако решение кадрового вопроса требует времени.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)