Петербург и Ленобласть оказались среди лидеров антирейтинга смертельных ДТП

МВД включило Петербург и Ленобласть в пятерку регионов с наибольшим числом жертв ДТП.

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в пятерку регионов России с наибольшим числом погибших в дорожно-транспортных происшествиях. С января по сентябрь 2026 года в двух регионах в авариях погибли 328 человек. Такие данные МВД России изучило агентство ТАСС.

Больше всего жертв ДТП за этот период зарегистрировали в Краснодарском крае, где погибли 462 человека. На втором месте оказалась Московская область с 423 погибшими, на третьем — Ростовская область с 347. Петербург и Ленобласть заняли четвертую строчку, а пятерку замкнула Башкирия, где в дорожных авариях погибли 248 человек.

В предыдущие годы показатели Петербурга и Ленинградской области также оставались высокими. За первые 8 месяцев 2025 года в двух регионах погибли 292 человека, за аналогичный период 2024 года — 331, а в 2023-м — 306.

Статистика других регионов за 2024 и 2025 годы демонстрирует неоднородную динамику. В Краснодарском крае число погибших сократилось с 571 до 532 человек, а в Ростовской области — с 382 до 324. В Московской области, напротив, показатель вырос с 463 до 514 человек.

По всей России за январь — сентябрь 2026 года в ДТП погибли 9 171 человек. Это на 913 меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: Piter.TV