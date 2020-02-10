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В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной

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Кандидатуры на должность еще не обсуждались.

В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Предметного разговора об этом пока что не было. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место

добавил чиновник

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к обмену дипломатами и не против возвращения посла из Киева. Однако в Кремле уточнили, что на данном этапе никаких кандидатур на место выдвинуто не было. В МИДе Украины также рассказали, что пока что речь об обмене послами с Россией не идет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: дмитрий песков, кремль, посол
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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