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Украина пока не планирует направлять посла в Россию

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Такие сведения предоставили в МИД Украины.

Украина пока не планирует направлять посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД. Соответствующий запрос направили журналисты из местного издания "Украинские новости".

Заполнение вакантной должности не планируется

прокомментировали в ведомстве

Дипломаты отметили, что не рассматривают сейчас такую возможность. Ранее о подобной инициативе намекнул глава МИД России Сергей Лавров. Чиновник заявил, что Москва будет готова обменяться послами с соседним государством.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол США в РФ заявил о низшей точке в отношениях между странами.

Теги: дипломатия, мид, посол
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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