Такие сведения предоставили в МИД Украины.

Украина пока не планирует направлять посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД. Соответствующий запрос направили журналисты из местного издания "Украинские новости".

Заполнение вакантной должности не планируется прокомментировали в ведомстве

Дипломаты отметили, что не рассматривают сейчас такую возможность. Ранее о подобной инициативе намекнул глава МИД России Сергей Лавров. Чиновник заявил, что Москва будет готова обменяться послами с соседним государством.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол США в РФ заявил о низшей точке в отношениях между странами.