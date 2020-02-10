Москва хочет вернуть посла в Киев.

Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на интервью с чиновником. Он напомнил, что ранее Киев отозвал своего специалиста, а также грозился разорвать дипломатические отношения полностью. Глава МИД РФ отметил, что сейчас ведутся переговоры о возможном возвращении дипмиссии. Это связано с соответствующей политикой Владимира Зеленского.

Российский дипломат заявил, что Россия будет не против подобных отношений. Страны связаны друг с другом в экономической, транспортной сферах. Им также приходится взаимодействовать благодаря гуманитарным и семейным вопросам. Лавров не считает, что следует устанавливать барьеры для авиасообщения, ж/д транспорта, общения. Украинские партнеры понимают, что ограничения значительно вредят развитию самой Украины, а также народу. Однако на публике многие из них высказывают противоположную позицию.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти".

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English