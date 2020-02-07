Ограничения будут связаны с сотрудничеством с Венесуэлой.

Сергей Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти". Глава МИД РФ заявил, что в очередной раз услышал об угрозах Вашингтона. В Белом доме намерены наказывать всех, кто сотрудничает с Венесуэлой. По словам дипломата, Россия уже привыкла к подобным заявлениям западных коллег.

Он не понимает, как латиноамериканские страны могут чувствовать себя комфортно при такой опеке. Однако это является суверенным правом государств, присоединившихся к позиции Трампа. Лавров считает, что эта ситуация оскорбительна для всех стран, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле или международным конфликтам. Он добавил, что власти СШа не раз высказывались о том, что собираются претворить доктрину Монро в жизнь.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.

Видео: YouTube/NBC News