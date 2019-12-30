Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД

Он подчеркнул, что исполнял и продолжает исполнять свои обязанности.

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году, Сергей Лавров прокомментировал возможность своего ухода с поста главы ведомства. Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю". Об этом пишут РИА Новости.

При этом Лавров заявил, что собирается принять участие в берлинской конференции по Ливии. Она состоится 19 января. И.о. главы МИД намерен встретиться с итальянскими коллегами.

Стоит отметить, что ранее Лаврову также приходилось отвечать на вопрос о возможной отставке. Выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, он заявил, что "не просто какие-то должности занимал", а "всегда честно исполнял свои обязанности" и продолжает это делать сейчас.

Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым объявило о своей отставке. Это произошло после послания Федеральному собранию президента Владимира Путина. До назначения нового кабмина глава государства попросил правительство продолжать исполнять свои обязанности.

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Видео: YouTube / ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia