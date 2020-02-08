Посол США в РФ заявил о низшей точке в отношениях между странами

Джон Салливан дал интервью порталу РБК.

В разговоре с журналистами российского издания посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания Холодной войны.

Дипломат уверен, что, цель его работы – это остановка спада отношений и и их улучшение.

Ранее Джон Салливан был одобрен на должность американского посла в России. Кандидатуру дипломата утвердили в Комитете Сената США по международным отношениям. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019-го года завершил свою миссию.