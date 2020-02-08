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Посол США в РФ заявил о низшей точке в отношениях между странами

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Джон Салливан дал интервью порталу РБК.

В разговоре с журналистами российского издания посол США в России Джон Салливан  заявил, что отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания Холодной войны.

Дипломат уверен, что, цель его работы – это остановка спада отношений и и их улучшение.

Ранее Джон Салливан был одобрен на должность американского посла в России. Кандидатуру дипломата утвердили в Комитете Сената США по международным отношениям. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019-го года завершил  свою миссию. 

Теги: посол, россия, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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