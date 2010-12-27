  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Джон Салливан одобрен на должность посла США в России
Сегодня, 8:51
18
lesjasap

Джон Салливан одобрен на должность посла США в России

0 0

Об эом рассказал Дим Раш, представляющий профильную комиссию Сената.

Джон Салливан одобрен на должность американского посла в России. Кандидатуру дипломата утвердили в Комитете Сената США по международным отношениям. Об этом сообщил глава ведомства Джим Раш в официальном обращении.

Я рад сообщить о единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России

прокомментировал спикер

Теперь остается, чтобы Салливана утвердили в сенате страны. Сейчас Джон Салливан  занимает должность заместителя государственного секретаря США

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД России заявили о готовности принять нового посла США.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: джон салливан, конгресс, посол сша в россии, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии