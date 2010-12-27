Джон Салливан одобрен на должность посла США в России

Об эом рассказал Дим Раш, представляющий профильную комиссию Сената.

Джон Салливан одобрен на должность американского посла в России. Кандидатуру дипломата утвердили в Комитете Сената США по международным отношениям. Об этом сообщил глава ведомства Джим Раш в официальном обращении.

Я рад сообщить о единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России прокомментировал спикер

Теперь остается, чтобы Салливана утвердили в сенате страны. Сейчас Джон Салливан занимает должность заместителя государственного секретаря США

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД России заявили о готовности принять нового посла США.

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