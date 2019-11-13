В МИД заявили о готовности принять нового посла США

К его приезду уже готовы в Москве.

В МИД России заявили о готовности принять нового посла США. Замглавы ведомства Сергей Рябков рассказал "РИА Новостям", что Москва никаких препятствий по этому вопросу чинить не будет. Дипломаты примут Джона Салливана сразу, как появятся официальные сведения о его назначении. Также Сергей Рябков прокомментировал сроки приезда иностранца в столицу России

Это зависит от того, когда он будет утвержден сенатом полного состава добавил чиновник

В МИДе подчеркнули, что график сенатора для них неочевиден из-за частой смены приоритетов повестки дня. Если Салливан приедет до нового года, то сможет сразу приступить к должностным обязанностям. Это станет возможным благодаря протокольной практике, по которой дипломаты сразу вручат копии верительных грамот.

Напомним, что сейчас кандидатуру Салливана утверждают в Госдепартаменте. Ранее он отвечал за переговоры с Россией, связанными с сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Ранее Piter.tv писал о том, что до 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/DW News, AP Archive, WION



