Об этом заявил Сергей Лавров.

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению чиновника, на этом настояли именно американцы. Об этом дипломат рассказал в интервью "Российской газете".

Не открою большого секрета, но известно, что такую позицию украинская делегация заняла по настоянию Вашингтона прокомментировал руководитель министерства

Напомним, что об отказе прерывать огонь на линии соприкосновения ранее заявил Владимир Зеленский. Президент Украины рассказал об этом во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Он заявил, что у него связаны руки в этом вопросе. Позже эту же позицию поддержал глава Минобороны, сославшись на выполнение минских условий.

Лавров уверен, что США невыгодно, чтобы линия соприкосновения стала безопасной. Сейчас военный конфликт находится в интересах Вашингтона с геополитической точки зрения. Власти имеют виды на постсоветское пространство.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English