Министр обороны прокомментировал позицию государства.

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе. Это касается всей линии соприкосновения. Об этом сообщил глава минобороны Андрей Загороднюк в интервью журналистам из "Радио Свобода".

По мнению чиновника, это бы противоречило минским соглашениям. На данный момент вопрос изучен на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины. В соглашениях указано, что иностранные формирования должны покинуть Украину. Незаконные военные подразделения обязаны разоружиться и расформироваться. Загороднюк заявил, что новые договоренности всегда имеют больший приоритет, чем старые. Однако они еще не подписаны.

По мнению эксперта, сейчас разведение войск не принесет пользы. Разница в два километра не станет проблемой для снайперов в обеих сторон и диверсионно-разведывательных групп.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев надеется, что на Донбассе пройдут выборы по правилам Украины.

Фото: Pixabay.com

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