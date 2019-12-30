Киев надеется, что на Донбассе пройдут выборы по правилам Украины

Выборы должны пройти в октябре.

Помощник президента Украины надеется, что местные выборы пройдут на всей территории страны, включая Донбасс, в октябре. Об этом сообщили "РИА Новости".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Киеву необходимо найти альтернативу минским переговорам, если в 2020 году на Донбассе не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.

"Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы выборы местные, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября", — отметил Ермак в интервью Владимиру Федорину на канале "KRYM - критическое мышление".

Он подчеркнул, что многие жители Донбасса хотят вернуться в Украину.

Напомним, что киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования.

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Видео: Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина