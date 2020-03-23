Некоторые сотрудники администрации президента могут уйти на удаленный режим работы.

В Кремле прокомментировали призыв к людям старше 65 находиться дома. Дмитрий Песков заявил, что частично запрет распространится и на сотрудников администрации президента. Пресс-секретарь Путина напомнил, что ограничения вводятся в столице с 26 марта.

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Песков добавил, что в постановлении есть оговорка, связанная с людьми, занимающие важные руководящие посты. Однако в Кремле поддержат решение сотрудников с хроническими болезнями ограничить себя в выходе на улицу из-за распространения коронавирусной инфекции. К ситуации в администрации президента будут относиться с пониманием.

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Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News