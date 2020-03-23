В Кремле прокомментировали призыв к людям старше 65 находиться дома. Дмитрий Песков заявил, что частично запрет распространится и на сотрудников администрации президента. Пресс-секретарь Путина напомнил, что ограничения вводятся в столице с 26 марта.
Есть такая установка мэра Москвы, безусловно, все обязаны её придерживаться
рассказал Дмитрий Песков
Песков добавил, что в постановлении есть оговорка, связанная с людьми, занимающие важные руководящие посты. Однако в Кремле поддержат решение сотрудников с хроническими болезнями ограничить себя в выходе на улицу из-за распространения коронавирусной инфекции. К ситуации в администрации президента будут относиться с пониманием.
В Москве изменили схему постановки диагноза "коронавирусная инфекция".
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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