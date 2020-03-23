Новые правила вступают в силу 26 марта.

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Мера вводится в целях недопущения распространения коронавируса. Не выходить из дома должны москвичи старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Новые правила вступают в силу 26 марта. Они будут действовать до 14 апреля.

Изолированные и хронически больные в связи с мэрским распоряжением получат материальную помощь в размере 4000 рублей.

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Видео: YouTube / Channel 4 News, Channel 4, CBC News The National_2