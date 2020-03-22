Врач-инфекционист рассказала, кому не стоит есть чеснок

Заявление врача-инфекциониста Елены Цыгановой прозвучало в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Стало известно, кому запрещено употреблять чеснок по медицинским соображениям. Как сообщила врач-инфекционист Елена Цыганова, чеснок может навредить здоровью при ряде болезней, поэтому его предпочтительнее использовать в качестве приправы.

В число болезней, при которых чеснок есть противопоказано, вошли желчнокаменная болезнь, болезни почек, проблемы с ЖКТ, гастриты и язвы желудка или двенадцатипёрстной кишки

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