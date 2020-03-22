Стало известно, каким транспортом лучше всего пользоваться во время пандемии коронавируса

В список предложений эксперта не вошел никакой из видов общественного транспорта.

На телеканале "Звезда" с рекомендациями по выбору типа транспорта в эпоху пандемии коронавируса выступил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Иммунолог-инфекцонист напомнил, как распространяется коронавирус – это происходит как воздушно-капельным путем, так и при соприкосновении с поверхностями с последующим контактом с лицом человека.

Поэтому лучшим видом транспорта в настоящий момент становится тот, где есть минимальная возможность дотронуться до потенциально "зараженных" поверхностей. К таким относится личный транспорт и такси.

При этом эксперт призвал не нагнетать панику вокруг полного бойкота общественного транспорта. В метрополитенах мира, а также в автобусах, троллейбусах и трамваях с наступлением пандемии коронавируса часто стараются чистить поверхности и следить за фильтрацией воздуха и состоянием пассажиров со своими сотрудниками.

Ранее мы сообщали о том, что известный оперный певец Пласидо Доминго объявил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Он назвал факт объявления диагноза "моральным долгом".

Видео: Youtube/Клиника Эстетической медицины и имунологии Biocode