Стало известно имя новой знаменитости, заразившейся коронавирусом

Известный оперный певец обратился к подписчикам своей страницы в Facebook.

В воскресенье, 22 марта, известный оперный певец Пласидо Доминго объявил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Он назвал факт объявления диагноза "моральным долгом". Сейчас он находится на самоизоляции у себя дома.

В своем обращении к подписчикам в соцсетях он напомнил о соблюдении правил гигиены и призвал по возможности оставаться дома при малейшем недомогании.

Ранее мы сообщали о том, что Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах. Испанский тенор заверил, что готов взять на себя "всю ответственность".

Видео: Youtube/medici.tv