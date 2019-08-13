Он говов понести ответственность за свои деяния.

Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах. Испанский тенор заверил, что готов взять на себя "всю ответственность". Об этом деятель культуры заявил в интервью Europa Press.

Ранее 20 пострадавших обвинили оперного певца в приставаниях. Эти случаи произошли в период с конца 1980-ых годов в США. В частности, некоторые заявляли, что Доминго пытался их поцеловать. Певец сказал, что теперь понимает переживания заявительниц. Женщины боялись возразить ему, так как думали, что это повлияет на их карьеру.

Напомним, что среди обвинителей - певица Анджела Тернер Уилсон. Доминго якобы домогался ее во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Ранее испанский оперный певец Пласидо Доминго приехал в Петербург с концертом.

Видео: YouTube/

