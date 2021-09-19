В Петербурге "Мюзик-Холл" переименуют в театр имени Шаляпина

Известно, что оперный певец любил выступать в Народном доме им. императора Николая II, где сейчас располагается театр.

В Петербурге театр "Мюзик-Холл" переименуют в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. С этим предложением выступило руководство заведения. На заседании Топонимической комиссии с ним согласились.

Известно, что оперный певец любил выступать в Народном доме им. императора Николая II, где сейчас располагается театр. В комиссии добавили, что современный репертуар театра не охватывает различные музыкальные постановки в стиле классического мюзик-холла.

Фото: Вконтакте / Театр "Мюзик-Холл"