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В Петербурге "Мюзик-Холл" переименуют в театр имени Шаляпина
Сегодня, 19:35
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В Петербурге "Мюзик-Холл" переименуют в театр имени Шаляпина

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Известно, что оперный певец любил выступать в Народном доме им. императора Николая II, где сейчас располагается театр.

В Петербурге театр "Мюзик-Холл" переименуют в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. С этим предложением выступило руководство заведения. На заседании Топонимической комиссии с ним согласились. 

Известно, что оперный певец любил выступать в Народном доме им. императора Николая II, где сейчас располагается театр. В комиссии добавили, что современный репертуар театра не охватывает различные музыкальные постановки в стиле классического мюзик-холла. 

Фото: Вконтакте / Театр "Мюзик-Холл"

Теги: мюзик, оперный певец, холл, щаляпин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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