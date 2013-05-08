В Петербурге умер солист Мариинского театра Федор Кузнецов

Федор Кузнецов дебютировал на сцене Мариинского театра в опере Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" в 1996 году.

На 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался солист Мариинского театра Федор Кузнецов. Это произошло в пятницу, 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, дата и место похорон будут объявлены позже.

Федор Кузнецов дебютировал на сцене Мариинского театра в опере Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" в 1996 году. В этот же год он стал солистом Мариинского театра. Кузнецов много гастролировал по миру с труппой Мариинского театра, в частности выступал на сцене Лирического театра Кальяри в Италии.

Ранее ушел из жизни главный балетмейстер Государственного балета на льду Петербурга Константин Рассадин.

Фото: официальный сайт Мариинского театра