Ушел из жизни главный балетмейстер Государственного балета на льду Петербурга Константин Рассадин

Прощание с балетмейстером пройдет завтра в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище.

В прошлый четверг, 8 июля, на 84-м году жизни скончался главный балетмейстер Государственного балета на льду Петербурга, заслуженный артист России Константин Рассадин. Об этом сообщила пресс-служба администрации ледового балета.

Прощание с Константином Рассадиным пройдет во вторник, 13 июля. Отпевание состоится в 13:30 в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище.

Рассадин окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой, после пошел служить в Мариинский театр. Там исполнял мазурку, полонез, фанданго. Справлялся также с испанскими, цыганскими и венгерскими танцами. На сцене балетмейстер работал с Рудольфом Нуриевым, Михаилом Барышниковым и Натальей Макаровой. Стал известен во время работы с Леонидом Якобсоном. Тогда для Рассадина поставили миниатюры "Подхалим" и "Полишинель".

Окончив карьеру артиста, Рассадин нашел призвание в качестве главного балетмейстера Государственного балета на льду Петербурга и поставил на ледовой сцене шедевры русской классики.

Фото: Государственный балет на льду Петербурга