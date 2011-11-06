Испанский оперный певец Пласидо Доминго приехал в Петербург с концертом

Сегодня, 16 февраля, оперный певец Пласидо Доминго выступит на сцене Мариинского-2.
Он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра".
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Оперу исполнят на итальянском языке. Она будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском.
Напомним, что за более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Пласидо Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий — больше чем любой другой оперный певец.
Ранее мы сообщили, что опера "Чародейка" вернулась на вторую сцену Мариинского театра.
Фото: Мариинский театр / Вконтакте
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