Испанский оперный певец Пласидо Доминго приехал в Петербург с концертом

Выступление пройдёт 16 февраля на сцене Мариинского-2.

Сегодня, 16 февраля, оперный певец Пласидо Доминго выступит на сцене Мариинского-2.

Он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра".

За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Оперу исполнят на итальянском языке. Она будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском.

Напомним, что за более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Пласидо Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий — больше чем любой другой оперный певец.

Ранее мы сообщили, что опера "Чародейка" вернулась на вторую сцену Мариинского театра.

Фото: Мариинский театр / Вконтакте