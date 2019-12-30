Опера "Чародейка" на Второй сцене Мариинского театра

Опера Петра Ильича Чайковского в постановке британского режиссёра Дэвида Паунтни ввернулась на сцену Мариинки.

Спектакль создан в сотрудничестве с Национальным театром Сан-Карлуш (Лиссабон) в 2003 году. После десятилетнего перерыва постановка вернулась на сцену в 2018 году. Любовный шестиугольник, заговоры, месть, колдун, яд, убийства, потеря рассудка… и это ещё не всё, что предстоит увидеть зрителям. "Чародейка" – шестая опера Чайковского, на написание которой ему потребовалось два года.

Цена: от 1800 до 5000 рублей

Место: Мариинский театр (Вторая сцена), ул. Декабристов, д. 34а

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Мариинский театр