Теперь анализы пациентов не будут направляться в Новосибирск.

В Москве изменили схему постановки диагноза "коронавирусная инфекция". Теперь анализы для подтверждения не будут направляться в новосибирский центр "Вектор". Об этом сообщили в РБК со ссылкой на оперативный штаб столицы.

Специалисты решили, что в столице России диагноз COVID-19 официально будет ставиться после анализа пробы на заболевание. Тесты будут проводиться в федеральной или городской лаборатории, расположенных в Москве.

В штабе добавили, что все люди с положительными текстами получают медицинскую помощь. На 23 марта количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в РФ увеличилось до 438 человек. за последние сутки заразились 71 новых пациентов. Все они прибыли из зарубежных туристических поездок.

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни.

