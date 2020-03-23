Медики рассказали о болезнях, которые могут повлиять на летальный исход при заражении коронавирусом.

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни. Об этом рассказали итальянские медики на портале Simit.org.

Врачи считают, что особую опасность инфекция представляет для пациентов с проблемами в сердечно-сосудистой системе. При данных проблемах риск летального исхода при заражении коронавирусом вырастает на 10,5%. В зоне риска находятся люди, которые страдают от диабета. Для них угроза смерти возрастает на 7,3%. При хронических респираторных заболеваниях риск увеличивается на 6,5%, при высоком давлении - на 6%. У людей с выявленной онкологией риск смерти от коронавируса увеличивается на 5,6%.

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