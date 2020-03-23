Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни. Об этом рассказали итальянские медики на портале Simit.org.
Врачи считают, что особую опасность инфекция представляет для пациентов с проблемами в сердечно-сосудистой системе. При данных проблемах риск летального исхода при заражении коронавирусом вырастает на 10,5%. В зоне риска находятся люди, которые страдают от диабета. Для них угроза смерти возрастает на 7,3%. При хронических респираторных заболеваниях риск увеличивается на 6,5%, при высоком давлении - на 6%. У людей с выявленной онкологией риск смерти от коронавируса увеличивается на 5,6%.
Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ.
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