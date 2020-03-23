ИВЛ будут закуплены из резервного фонда России уже в 2020 году.

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ. Деньги будут выделены из резервного фонда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Чиновники объяснили, что закупка ИВЛ необходима в целях защиты здоровья населения и организации комплекса мер профилактики в рамках борьбы с распространением коронавирус по стране.

Выделенные средства на ИВЛ получит Минпромторг уже в 2020 году. Чиновники приобретут 5700 аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Профильное ведомство будет контролировать целевое использование бюджетных средств. Правительству предоставят доклад по их использованию до первого февраля 2021 года.

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких.