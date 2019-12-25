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Голикова опровергла информацию о нехватке аппаратов ИВЛ
Сегодня, 18:02
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matveyvn

Голикова опровергла информацию о нехватке аппаратов ИВЛ

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Готовы к работе более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла информацию о нехватке аппаратов ИВЛ. Она сделала это на совещании президента с членами правительства.

Нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусе, - сказала заместитель премьер-министра.

Так она ответила на вопрос о готовности российских учреждений здравоохранения к эпидемии коронавируса.

По её словам, готовы к работе более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Также правительство выделило средства на закупку свыше 500 аппаратов ИВЛ.

Ранее коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России.

Теги: голикова, здравоохранение, ивл, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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