Готовы к работе более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла информацию о нехватке аппаратов ИВЛ. Она сделала это на совещании президента с членами правительства.

Нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусе, - сказала заместитель премьер-министра.

Так она ответила на вопрос о готовности российских учреждений здравоохранения к эпидемии коронавируса.

По её словам, готовы к работе более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Также правительство выделило средства на закупку свыше 500 аппаратов ИВЛ.

Ранее коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России.