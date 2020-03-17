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Коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России

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Четыре новых заражённых зафиксировано в Москве.

Коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по два случая. 

По одному заражённому в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях.

А также в Красноярском крае, республиках Татарстан и Хакасия. 

Четыре новых заражённых зафиксировано в Москве.

Ранее Путин заявил, что в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса.

Теги: карантин, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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