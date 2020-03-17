Четыре новых заражённых зафиксировано в Москве.

Коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на оперативный штаб.

В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по два случая.

По одному заражённому в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях.

А также в Красноярском крае, республиках Татарстан и Хакасия.

Четыре новых заражённых зафиксировано в Москве.

Ранее Путин заявил, что в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса.