Президент России Владимир Путин считает, что в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса. Он заявил, что это получилось благодаря своевременным оперативным мерам правительства. Мнением он поделился на заседании с кабинетом министров РФ.
Как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, - сказал президент.
По его мнению, оперативно и слаженно сработали региональные и муниципальные госорганы.
Путин подчеркнул, что сдержать удалось именно массовое распространения вируса.
Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.
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