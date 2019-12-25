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Путин считает, что в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса
Сегодня, 17:17
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matveyvn

Путин считает, что в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

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По его мнению, оперативно и слаженно сработали региональные и муниципальные госорганы.

Президент России Владимир Путин считает, что в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса. Он заявил, что это получилось благодаря своевременным оперативным мерам правительства. Мнением он поделился на заседании с кабинетом министров РФ.

Как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, - сказал президент.

По его мнению, оперативно и слаженно сработали региональные и муниципальные госорганы.

Путин подчеркнул, что сдержать удалось именно массовое распространения вируса.

Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.

Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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