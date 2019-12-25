В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом пишет "Интерфакс".
Первые 13 прототипов вакцин протестируют на лабораторных животных. Учёные уже в июне планируют представить один-два варианта, показавших наилучшие результаты.
Несмотря на изменяемость коронавируса, усовершенствовать вакцину не придётся.
Также в ГНЦ "Вектор" под Новосибирском содержится одна из полнейших в мире коллекций вирусов.
Ранее "Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус.
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