В течение 30 дней компания запустит платную услугу по выявлению коронавируса.

"Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус течение следующих 30 дней. Об этом заявил представитель компании "Ведомостям". По данным специалиста, тест будет проводиться на платной основе, с фиксированной ценой для всех регионов России. Точная сумма лабораторного анализа будет известна ближе к дате запуска услуги.

Результаты теста клиенты смогут получить через два рабочих дня и более. В ближайшее время "Инвитро" опубликует список центров, где можно будет сдать анализ на COVID-19. В компании заметили, что разработчиком тест-системы является ФГБУ ЦСП Минздрава РФ. Он работает по способу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Аналогичный метод используют государственные медицинские учреждения. В Москве тест на коронавирус можно пройти в больнице в Коммунарке, а также Первой инфекционной клинической больнице. Анализ проводится в случае, если человек прибыл в Россию из страны с неблагополучной с эпидемиологической обстановкой.

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