"Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус течение следующих 30 дней. Об этом заявил представитель компании "Ведомостям". По данным специалиста, тест будет проводиться на платной основе, с фиксированной ценой для всех регионов России. Точная сумма лабораторного анализа будет известна ближе к дате запуска услуги.
Результаты теста клиенты смогут получить через два рабочих дня и более. В ближайшее время "Инвитро" опубликует список центров, где можно будет сдать анализ на COVID-19. В компании заметили, что разработчиком тест-системы является ФГБУ ЦСП Минздрава РФ. Он работает по способу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Аналогичный метод используют государственные медицинские учреждения. В Москве тест на коронавирус можно пройти в больнице в Коммунарке, а также Первой инфекционной клинической больнице. Анализ проводится в случае, если человек прибыл в Россию из страны с неблагополучной с эпидемиологической обстановкой.
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