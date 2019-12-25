Медпункт расположен на втором этаже пассажирского терминала и работает круглосуточно.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Пулково открыли оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Известно, что медпункт расположен на втором этаже пассажирского терминала и работает круглосуточно. Именно там проходят дезинфекцию пассажиры, которые прибыли из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Также в пресс-службе Пулково отметили, что в аэропорту усилили уборку. Так, теперь регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов.

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