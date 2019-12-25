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В Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сегодня, 10:07
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает вице-губернатор города Олег Эргашев.

"За вчерашний день поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются 8 человек",

—сказано в сообщении.

По словам политика, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что накануне врачи отпустили трех больных, среди которых был гражданин Италии.

Напоним, что по последним данным в России зафиксировали 93 случая коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты .

Фото:pixabay

 

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Картина дня,

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