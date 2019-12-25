Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает вице-губернатор города Олег Эргашев.

"За вчерашний день поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются 8 человек", —сказано в сообщении.

По словам политика, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что накануне врачи отпустили трех больных, среди которых был гражданин Италии.

Напоним, что по последним данным в России зафиксировали 93 случая коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты .

Фото:pixabay