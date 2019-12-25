Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает вице-губернатор города Олег Эргашев.
"За вчерашний день поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются 8 человек",
—сказано в сообщении.
По словам политика, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что накануне врачи отпустили трех больных, среди которых был гражданин Италии.
Напоним, что по последним данным в России зафиксировали 93 случая коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты .
Фото:pixabay
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