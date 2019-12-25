Магазин "О'кей" прекратил принимать заказы, а "Перекресток" в четыре раза увеличил минимальный объем закупки.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты. Об этом сообщает "Фонтанка".

Ивестно, что магазин "О"кей" прекратил принимать заказы. Пользователи жалуются, что первая сеть отключила соотвествующие функции на сайте.

"... сейчас вообще половина функций не работает. Товары не загружаются и не попадают в корзину при клике, даты доставки выбрать невозможно", —сказано в сообщении.

При этом "Перекресток" в четыре раза увеличил минимальный объем закупки. Теперь пользователи смогут совершить онлайн покупку продуктов только на сумму от четырех тысяч рублей.

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Фото:pixabay