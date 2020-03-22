В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких

Результаты расследования приводит издание The Moscow Times.

Поставщики аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) заявили о росте спроса на технику. Как сообщило издание The Moscow Times, покупателями таких аппаратов становятся состоятельные россияне, которые настаивают на анонимности.

Стоимость одного комплекта оборудования ИВЛ составляет около 1,8 млн рублей, а очередь за таким товаром уже расписана на недели вперед.

Информацию прокомментировали в Минздраве. Ведомство напомнило о невозможности использования данного медоборудования в домашних условиях. Медики сочли бесполезным применение только аппарата ИВЛ в случае развития пневмонии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что глава РПЦ патриарх Кирилл утвердил тексты новых молитв, написанных на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19. Отмечается, что они написаны на старославянском языке, но в них не упоминается коронавирус, но указывается время "распространения вредоносного поветрия".

Видео: Youtube/Richard Savel