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Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса

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Текст новых молитв будет на старославянском языке.

Глава РПЦ патриарх Кирилл утвердил тексты новых молитв, написанных на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили в Московском патриархате.

Отмечается, что они написаны на старославянском языке, но в них не упоминается коронавирус, но указывается время "распространения вредоносного поветрия". Молитвы читаются во всех храмах РПЦ с 22 марта.

Ранее мы сообщали о том, что РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений. Новые правила утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди новых норм – отказ от целования креста, ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещении, причастии и соборования. 

Видео: YouTube / Orthodox Church

Фото: Global Look Press

Теги: кирилл, коронавирус, молитвы, патриарх, рпц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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