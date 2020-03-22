Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса

Текст новых молитв будет на старославянском языке.

Глава РПЦ патриарх Кирилл утвердил тексты новых молитв, написанных на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили в Московском патриархате.

Отмечается, что они написаны на старославянском языке, но в них не упоминается коронавирус, но указывается время "распространения вредоносного поветрия". Молитвы читаются во всех храмах РПЦ с 22 марта.

Ранее мы сообщали о том, что РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений. Новые правила утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди новых норм – отказ от целования креста, ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещении, причастии и соборования.

Видео: YouTube / Orthodox Church

Фото: Global Look Press