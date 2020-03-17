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РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

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Меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса.

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений. Новые правила утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди новых норм отказ от целования креста, ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещении, причастии и соборования. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее РПЦ отказалась от строительства нового крупного храма в Южно-Приморском парке.

Теги: коронавирус, рпц, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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