РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений. Новые правила утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Среди новых норм отказ от целования креста, ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещении, причастии и соборования. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков.
Меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее РПЦ отказалась от строительства нового крупного храма в Южно-Приморском парке.
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