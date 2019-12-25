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В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Сегодня, 13:17
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lesjasap

В Кремле прокомментировали отставку Суркова

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Чиновники не сомневаются в успешном будущем экс-помощника президента РФ.

В Кремле прокомментировали отставку Владислава Суркова. Дмитрий Песков заявил, что талант и опыт чиновника найдут свое применение. Пресс-секретарь не знает, планирует ли Сурков заниматься государственной или коммерческой деятельностью

Напомним, что президент России накануне подписал указ об увольнении Суркова. С 2013 года чиновник являлся помощником главы государства. Тот решил покинуть должность по собственному желанию. Сейчас украинское направление вместо Суркова курирует Дмитрий Козак.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: владислав сурков, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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