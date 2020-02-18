Владислав Сурков освобожден от поста помощника президента

Президент России Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова. Соответствующий приказ 18 февраля появился на официальном портале российского лидера. Документ вступит в силу со дня подписания.
Ранее глава центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял, что Сурков ушел с госслужбы из-за смены курса на украинском направлении. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков тем временем отрицал отставку политика.
Сурков занимал пост помощника президента с осени 2013 года и решал вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Также он был экспертом в работе "нормандского формата".
Ранее в Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе.
Видео: Технострим Mail.Ru Group
Обсуждение ( 0 )