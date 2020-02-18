Владислав Сурков освобожден от поста помощника президента

Путин опубликовал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова. Соответствующий приказ 18 февраля появился на официальном портале российского лидера. Документ вступит в силу со дня подписания.

Ранее глава центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял, что Сурков ушел с госслужбы из-за смены курса на украинском направлении. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков тем временем отрицал отставку политика.

Сурков занимал пост помощника президента с осени 2013 года и решал вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Также он был экспертом в работе "нормандского формата".

Ранее в Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе.

Видео: Технострим Mail.Ru Group