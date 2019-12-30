Владислав Сурков покинул пост советника президента

Чеснаков в своем Telegram-канале заявил, в ближайшее время Сурков будет заниматься медитацией.

Помощник президента России Владислав Сурков покинул свой пост. Источники сообщают, что он оставил госслужбу из-за "смены курса на украинском направлении".

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале заявил, в ближайшее время Сурков будет заниматься медитацией. Позднее он расскажет о причинах, побудивших его уйти в отставку.

Сурков пришел на должность помощника президента осенью 2013 года. Он занимался социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.