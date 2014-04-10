Кравчук прокомментировал предложение Суркова силой вернуть Украину

Сурков ранее отмечал, что речь идет о возврате Украины "мягкой силой".

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что экс-помощник президента России Владислав Сурков выдает желаемое за действительное, предлагая вернуть Украину. Об этом сообщает ОСН ТВ.

Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России <...> тут выдается желаемое за действительное, — сказал экс-президент.

Кравчук подчеркнул, что влияние России ан постсоветском пространстве снижается. А Украина, напротив, наращивает влияние. По его мнению США не оставят Украину один на один с Россией, а также не позволят нарушить суверенитет страны.

Напомним, что ранее Сурков заявил, что Украину можно вернуть только силой. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о "мягкой силе". Это значит, что вернуть Украину можно не военным вмешательством, а с помощью политического и экономического влияния.

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