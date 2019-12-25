Эксперты прокомментировали новую статью бывшего помощника президента Владислава Суркова

В статье Сурков рассуждает об устойчивости государственной системы.

Владислав Сурков опубликовал колонку для "Актуальных комментариев", в которой написал о неизбежности роста хаоса в любой социальной системе, вне зависимости от государственного строя и правителей. Содержание статьи прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Сурков считает, что внутри России нарастает энтропия. Избавиться от нее можно через либеральные эксперты, либо через внешнюю экспансию. Хорошим политик считает второй вариант.

Попытка вольного переложения физических законов на социальные интересна, но спорна. В таком прочтении нарастающая отчужденность граждан от политических элит имеет очень абстрактное физическое происхождение. При этом Система, получается, идеальна и не имеет потенциала к самосовершенствованию для нивелирования растущего напряжения. отметили эксперты.

Авторы Telegram-канала обратили внимание на то, что в начале XX века Российская империя замораживала внутренний конфликт, активно ведя экспансию вовне. Это привело к революции, поэтому вариант с экспансией они не считают удачным.

Фото: kremlin.ru