Глава МИД РФ рассказал о болезненных амбициях Варшавы.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что часть польских элит продвигает планы экспансии. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам РФ сделал в ход интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Дипломат пояснил, что европейские политики из Варшавы обладают болезненными и непростыми амбициями. Дипломат вспомнил о придуманном в отношении Москвы термине по "деколонизации". Речь идет о том, что Польша призывает представителей ногайских народов, которые претендуют на создание самостоятельного и независимого государства, расположенного в Астраханской области. В Ленинградской области якобы тоже находятся "коренные жители".

У Польши непростая, болезненная, я бы сказал история. Элиты, определенная часть элит по-прежнему продвигает такие экспансионистские планы, Троеморье, намеки на то, что сейчас является Западной Украиной постоянные. Ну и русофобия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров отметил, что западное поощрение неких малых народов делается через представление картинки как будто эти народы подвергаются дискриминации, хотя на самом деле этого не происходит. Сергей Лавров добавил, что власти страны позволят гражданам развивать собственный язык, а не жить в резервациях, как это происходит в США или Канаде.

Лавров: Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО.

Фото и видео: МИД России