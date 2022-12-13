Лавров: Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО

Глава МИД РФ рассказал о ходе СВО и работе ВС РФ.

Москва не обращалась к странам ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности) за содействием в проведении специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым сделал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник напомнил о том, что страна скорее всего не будет обращаться за помощью ОДКБ по СВО даже в будущем, так как с точки зрения оснащенности собственные войска находятся на необходимом уровне. Дипломат добавил, что силы ВС РФ хорошо работают на пространстве боевых действий.

Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России