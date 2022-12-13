Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

Глава МИД РФ оценил выступление замгоссекретаря США в Сенате Конгресса.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал реакцию заместителя американского государственного секретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд на взрывы на "Северных потоках". Ранее чиновница рассказала о своей радости от произошедшей на энергетическом объекте России диверсии. Речь идет о повреждении трубопроводов с природным газом, который следовал из РФ в европейский регион. Такую реакцию иностранки дипломат охарактеризовал как явку с повинной, так как высказывание Нуланд свидетельствует о прямом участии Вашингтона в преступлении, совершенном в акватории Балтийского моря.

И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию.

Фото и видео: МИД России