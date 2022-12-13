Лавров напомнил о склонности Шольца менять позицию

Глава МИД РФ оценил позицию Германии по военной помощи Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил о склонности немецкого канцлера Олафа Шольца менять позицию в отношении военных поставок Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым сделал министр иностранных дел РФ. Он напомнил о том, что ранее глава правительства ФРГ давал обещание на посылать киевскому режиму боевую авиацию. По мнению дипломата, на самом деле эскалация конфликта в регионе растет как снежный ком. Изначально страны коллективного Запада посылали солдатам ВСУ каски, а далее - уже артиллерию, стрелковое оружие, дошли до танковю

Шольц клянется, что никогда этого не будет... Вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа Бербок сказала - да мы уже воюем, против России все дружно это делаем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России