Сергей Лавров рассказал о том, что требуется противостоять неонацизму и гегемонии США.

Россия находится в эпицентре геополитической битвы. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Чиновник отметил, что специальную военную операцию на Украине можно сравнивать с событиями Отечественных войн в 1812 и 1941 годов. По мнению дипломата, также, как и в прошлом, те, кто намерен подчинить себе мир собирает большую часть континента для начала антироссийского противостояния. Сергей лавров добавил, что во время Второй мировой войны в отношении Москвы велась нацистская идеология, которая сейчас лежит в основе киевского режима. Глава МИД РФ не понимает, почему политики на Западе отказываются это увидеть.

Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. О Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ назвал героями солдат, которые совершают подвиги и воюют на поле боевых действий против неонацистов из ВСУ. По мнению Сергея Лаврова, эти люди ведут важнейшую работу, необходимую для будущего всего человечества. Она позволяет не допустить формирования таких условий, при которых будет фиксироваться полная гегемония со стороны американских властей.

Лавров: РФ намерена отодвинуть ВСУ на безопасное для своей территории расстояние.

Фото и видео: МИД России